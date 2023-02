Dove vedere Roma-Verona alle 20:45 in Tv e LIVE streaming

Tutto pronto per il ritorno in campo della Roma in Serie A. I giallorossi affronteranno il Verona all'Olimpico per continuare la corsa al quarto posto, obiettivo dichiarato della stagione. Dubbi di formazione per Josè Mourinho in bilico tra turnover e forfait dell'ultim'ora. Non ci sarà Dybala, così come Pellegrini, entrambi alle prese con dei sovraccarichi muscolari. In dubbio anche Tammy Abraham che ha accusato sintomi influenzali nella giornata di ieri. Sarà decisivo un test a Trigoria prima della partita. In mezzo al campo torna Bove a far coppia con Cristante (Matic in panchina). Sulle fasce confermati Celik e Zalewski mentre in attacco ci sarà spazio per El Shaarawy e Andrea Belotti.