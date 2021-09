Dove vedere Roma-Udinese in TV e in LIVE streaming

Tutte le informazioni per il match della quinta giornata di Serie A

Dopo la prima sconfitta dell'Era Mourinho contro il Verona, la Roma torna in campo per la quinta giornata di Serie A. Con un occhio buttato inevitabilmente al derby di domenica lo Special One fa qualche cambiamento tra gli undici titolari. Un turno di riposo per Zaniolo, al suo posto Carles Perez. Vina è ancora infortunato e al suo posto giocherà Calafiori. Abraham nonostante la botta presa contro il Verona sarà regolarmente in campo.