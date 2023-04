Dove vedere Roma-Udinese alle ore 20.45 in Tv e in LIVE streaming

La Roma ha una grande occasione nella corsa Champions, per staccare Inter e Milan che anche ieri sono state fermate a sorpresa dalle rispettive avversarie. I rossoneri non sono andati oltre il pareggio e hanno provvisoriamente agganciato la squadra di Mourinho a 53 punti, i nerazzurri hanno perso in casa col Monza e sono rimasti a 51. Risultato, i giallorossi possono confermarsi al terzo posto a +3 sul Milan e +5 sull'Inter quinta. Serve ovviamente battere l'Udinese, che è tornata a un discreto livello dopo un periodo molto negativo. I friulani sono squadra sempre pericolosa, soprattutto contro le big. E soprattutto la Roma ha precchie defezioni, soprattutto in attacco con Dybala e Abraham che puntano al Feyenoord. Mourinho dovrà quindi puntare su Belotti, El Shaarawy e Pellegrini, anche se potrebbe sperare in una chance anche Volpato. In vista dell'impegno di giovedì sera può riposare anche un difensore per fare posto a Llorente e un esterno (forse Spinazzola) con l'inserimento di Celik.