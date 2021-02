Dove vedere Roma-Udinese alle 12.30 in TV e in diretta streaming

Il lunch match della 22° giornata di Serie A mette di fronte Roma e Udinese. I giallorossi di Fonseca, in cerca di riscatto dopo il ko con la Juventus, contro i friulani di Gotti, reduci dalle vittorie ai danni di Spezia e Verona. La Roma, peraltro, non perde all’Olimpico proprio dall’ultima partita con l’Udinese. Era il 2 luglio: i bianconeri si imposero nella capitale per 2-0, con i gol di Lasagna e Nestorovski.

Quando si gioca Roma-Udinese

Roma-Udinese è in programma domenica 14 febbraio 2021 alle 12.30. L’arbitro della partita sarà Giacomelli, i suoi assistenti Tegoni e Schirru, mentre il quarto uomo sarà Manganiello. Al Var Banti, De Meo all’Avar.

Dove vedere Roma-Udinese in TV e in streaming

Roma-Udinese sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. La gara verrà trasmessa sul canale Dazn 1, al canale numero 209 del bouquet Sky, con il commento di Pierluigi Pardo e Alessandro Budel. Sarà inoltre possibile seguire la sfida sull’app di Dazn.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, de Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu.