Dove vedere Roma-Trabzonspor alle 19 in TV e in LIVE streaming

L'andata è finita a favore dei giallorossi per 2-1 con le reti di Pellegrini, Cornelius e Shomurodov

La Roma è pronta per giocare la sua seconda partita europea, quella dei playoff di ritorno con il Trabzonspor in Conference League. L'andata è finita a favore dei giallorossi per 2-1 con le reti di Pellegrini, Cornelius e Shomurodov, all'esordio con la maglia del club capitolino. Stasera allo Stadio Olimpico, alle 19:00, si deciderà quale tra i due club approderà alla fase a gironi di questa nuova competizione. Ai giallorossi basta anche solo un pareggio per passare al turno successivo. Da quest'anno, non è più valida la regola dei gol in trasferta. Mourinho ha già annunciato che non ci sarà turnover e quindi scenderà in campo con tutta probabilità la squadra titolare.