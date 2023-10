Dove vedere Roma-Slavia Praga alle 21 in TV e LIVE streaming

I giallorossi in campo per sfidare la formazione ceca e puntare il primo posto nel girone di Europa League, fondamentale per evitare il playoff

Redazione

Dopo Sheriff e Servette, la Roma punta lo Slavia Praga nello scontro diretto che deciderà il girone di Europa League e la qualificazione. Entrambe a quota sei punti, sperano di evitare il playoff che sarebbe ovviamente scomodissimo e per questo il primo posto diventa fondamentale. Tutto passerà dalla doppia sfida di oggi e tra due settimane in Repubblica Ceca, ma Mourinho vuole chiudere la pratica stasera. Alle 21 scenderanno in campo Lukaku e compagni, con la formazione che presenta ancora qualche ballottaggio: Belotti-El Shaarawy e Karsdorp-Celik in primis.

Dove vedere Roma-Slavia Praga — Il match tra Roma e Servette verrà trasmesso sia da DAZN che da Sky. Per vederlo in tv sulla piattaforma di streaming ci si dovrà connettere all'app tramite smart tv di ultima generazione, console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMSVISION BOX. Sul satellite, per gli abbonati, invece bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport1 (canali 201, 213 e 252). La telecronaca Dazn sarà affidata a Pierluigi Pardo mentre per Sky ci sarà la coppia Compagnoni-Serena.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.