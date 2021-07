Dove vedere Roma-Siviglia in TV e in LIVE streaming

La Roma alle 18:30 scende in campo per la seconda amichevole in terra lusitana, quella contro il Siviglia allo Stadio Algarve di Faro

Redazione

La Roma alle 18:30 scende in campo per la seconda amichevole in terra lusitana, quella contro il Siviglia allo Stadio Algarve di Faro. Gli andalusi da qualche giorno hanno annunciato il nuovo acquisto, Erik Lamela, transitato anche per la Capitale. Mercoledì i giallorossi hanno pareggiato 1-1 contro il Porto di Conceiçao, ad andare in rete Mancini prima e Vitinha poi, a qualche minuto dal fischio finale. Il 7 di agosto la Roma giocherà un'altra amichevole contro l'altro club di Siviglia, il Real Betis, mentre il 4 ci sarà un test mattutino (alle 12:00) contro il Belenenses.

Dove vedere Roma-Siviglia

Roma-Siviglia sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) con la telecronaca di Nicolò Ramella. I clienti Sky potranno seguire la sfida anche in diretta streaming con Sky Go, da cellulare, tablet o da computer. Inoltre la partita sarà visibile anche su Roma Tv +, la nuova piattaforma online del club giallorosso. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita più aggiornamenti sui canali social.

Le probabili formazioni di Roma-Siviglia

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Darboe; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Mayoral. A disp.: Fuzato, Boer, Ibanez, Reynolds, Tripi, Bove, Ciervo, Mkhitaryan, Zalewski, Carles Perez, Dzeko. All.: Mourinho.

SIVIGLIA (3-4-2-1): Bono; Angel, Gudelj, Rekik; Navas, Jordan, Rakitic, Ocampos; Suso, Lamela; En-Nesyri. A disp.: Dmitrovi, Gnagnon, Pozo, Koundé, Pérez, Aspar, Garcia, Rodriguez, Johansson, Idriss, Ortiz, Alvarez, Sanchez, El Haddadi. All.: Julen Lopetegui.