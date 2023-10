Dove vedere Roma-Servette alle 21 in TV e LIVE streaming

I giallorossi tornano in campo contro la formazione svizzera per la seconda giornata del gruppo G

Redazione

Dopo la vittoria con lo Sheriff Tiraspol, la Roma è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del gruppo G di Europa League. Questa sera i giallorossi affronteranno all'Olimpico il Servette fermo a quota 0 punti dopo la sconfitta all'esordio contro lo Slavia Praga. Mourinho sceglie la via del turnover lasciando in panchina titolari come Dybala e Pellegrini. Davanti confermato Lukaku che farà coppia con Belotti mentre in porta spazio a Svilar.

Dove vedere Roma-Servette — Il match tra Roma e Servette verrà trasmesso da DAZN e per vederlo in tv ci si dovrà connettere all'app tramite smart tv di ultima generazione, console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMSVISION BOX. Anche Sky permette la visione della partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (numeri 201, 213 e 252). Necessario un abbonamento attivo. La telecronaca Dazn sarà affidata a Stefano Borghi mentre per Sky ci sarà la coppia Gentile-Marchegiani.

