Dove vedere Roma-Sassuolo in TV e in LIVE streaming

Sarà possibile vederla sull'app di DAZN presente sulle smart tv di ultima generazione oppure in streaming su computer, tablet e pc

Dopo la vittoria della Roma Primavera questo pomeriggio contro il Sassuolo, è ora della prima squadra che giocherà anch'essa con la formazione neroverde allo Stadio Olimpico. Mourinho viene dalle vittorie in campionato contro Fiorentina e Salernitana e vuole rientrare dalla sosta per le nazionali nel migliore dei modi e festeggiare le sue 1000 panchine in carriera. Dovrà fare a meno di Vina, che non partirà titolare visti gli impegni con l'Uruguay. Per il resto schiererà in campo la formazione ufficiale.