Dove vedere Roma-Sassuolo alle 18:00 in Tv e LIVE streaming

Questa sera all'Olimpico la Roma affronta la fatidica terza partita della settimana, che - come ricordato da Mourinho - solitamente i giallorossi fanno fatica a vincere. Dopo Juve e Real Sociedad sarebbe un grandissimo filotto, il modo migliore per arrivare al ritorno di Europa League e ovviamente il derby di domenica prossima. Il Sassuolo di Dionisi è squadra senza dubbio pericolosa, soprattutto in un momento ottimo di forma dopo due vittorie di fila e sette partite con una sola sconfitta, col Napoli. Mourinho, che non sarà in panchina per scontare la prima delle due giornate di squalifica, ha qualche problema di formazione viste le assenze di Cristante (squalifica), Pellegrini, Solbakken, Llorente e Belotti (infortunio). Mancini è diffidato e a rischio derby, Dybala e Matic avrebbero bisogno di riposo. Ma alla fine tutti e tre dovrebbero scendere in campo dall'inizio. In caso contrario sono pronti Kumbulla e soprattutto Bove.