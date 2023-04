Dove vedere Roma-Sampdoria alle ore 18 in Tv e in LIVE streaming

Torna il campionato e la Roma dopo la pausa dei mondiali. Oggi alle 18 la squadra di Mourinho affronterà la Sampdoria allo Stadio Olimpico, nuovamente sold out per l'occasione. Il match arriva dopo la brutta sconfitta contro la Lazio nel derby della Capitale e anticipa lo scontro con il Torino . Per la formazione giallorossa è essenziale vincere per poter proseguire la corsa alla zona Champions e agganciare l'Inter al terzo posto . In campo non ci saranno gli squalificati Ibanez, Mancini, Kumbulla e Cristante, oltre all'infortunato Karsdorp. Con quest'emergenza difensiva, Mourinho potrebbe tornare a schierare una difesa a 4 con Spinazzola e Zalewski pronti a scattare sulle fasce e Smalling e Llorente al centro. Davanti, Abraham è favorito su Belotti.

Dove vedere Roma-Sampdoria

La sfida Roma e Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Per vederla sarà necessario far partire l'app su Smart Tv compatibili oppure su pc, smartphone o tablet. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni, il commento tecnico sarà di Manuel Pasqual. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.