Dove vedere Roma-Salisburgo alle 21:00 in Tv e LIVE streaming

La Roma è chiamata all'ennesima rimonta europea. Un appuntamento importante che può determinate tanto della stagione giallorossa, con la squadra di Mourinho che parte dallo 0-1 di Salisburgo. Una partita dominata per larghi tratti, fino alla beffa nel finale di Capaldo. In palio ci sono gli ottavi di Europa League, che da tanti è definita quest'anno come una 'piccola Champions' per le squadre che partecipano, vedi Barcellona e Manchester United (che si scontrano). L'allenatore della Roma dovrà però fare i conti con diversi dubbi di formazione dovuti alle non perfette condizioni fisiche di alcuni big come Pellegrini, Dybala e Abraham. Da loro dipenderà ovviamente le scelte in attacco e quelle sugli esterni, con Karsdorp, Zalewski, El Shaarawy e Spinazzola in lotta per le due maglie. Con il Faraone pronto anche a sostituire Dybala sulla trequarti. Abraham può giocare, ma con la mascherina in carbonio esibita già nella rifinitura di ieri che di certo non gli rende facile le cose.