Dove vedere Roma-Salernitana alle ore 18.30 in Tv e in LIVE streaming

La Roma ritorna in campo: allo Stadio Olimpico arriva la Salernitana per la gara del 36esimo turno di Serie A. I giallorossi hanno staccato giovedì il biglietto per Budapest eliminando il Bayer Leverkusen e aggiudicandosi la seconda finale europea consecutiva. In campionato, l'obiettivo è non perdere di vista il quarto posto, attualmente occupato dall'Inter, sconfitta ieri dal Napoli. Poche gioie per la banda di José Mourinho nelle ultime cinque giornate, che hanno visto la Roma portare a casa solamente tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte. La vittoria manca infatti a Pellegrini e compagni dallo scorso 16 aprile e con i campani l'imperativo è vincere per tornare a gioire anche nei confini nazionali.