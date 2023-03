Dove vedere Roma-Real Sociedad alle 18.45 in Tv e LIVE streaming

Dopo la rimonta centrata con il Salisburgo, la Roma è pronta a un'altra sfida di Europa League. Stavolta all'Olimpico arriva la Real Sociedad, quarta in campionato alle spalle delle tre big che vive un momento non brillantissimo a livello di risultati ma resta squadra molto temibile. Come confermato dallo stesso Mourinho ieri in conferenza stampa. Sulla formazione sembrano pochi i dubbi, quello più importante e forse l'unico riguarda la difesa. Ibanez è squalificato, il ballottaggio è tra Diego Llorente e Marash Kumbulla. Lo spagnolo è in pole sull'albanese, con la Juventus si è scaldato lui prima del 24 e si candida per la sua prima da titolare. Per il resto Karsdorp verso la maglia dall'inizio sulla destra con Spinazzola a sinistra. In avanti torna Abraham supportato da Pellegrini e Dybala.