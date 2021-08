Dove vedere Roma-Raja Casablanca 20:45 in TV e in LIVE streaming

Ultima amichevole in vista dell'inizio della stagione per i giallorossi che esordiscono all'Olimpico

Ultima amichevole prima dell'inizio degli impegni ufficiali. Il match tra Roma e Raja Casablanca sarà l'esordio all'Olimpico per Mourinho e i suoi calciatori. La società -data l'importanza dell'occasione- a partire dalle 20:00 ha organizzato un prepartita in cui verrà mostrato sui maxischermi dello stadio un video costituito dai momenti salienti vissuti dal club dall'arrivo dello Special One ad oggi. All'intervallo sfileranno le squadre della Primavera femminile e dell'Under 17 vincitori dei rispettivi campionati per ricevere il ringraziamento dei tifosi. Questi ultimi saranno gli altri protagonisti della serata. Previa presentazione di Green Pass e documento d'identità, saranno circa diecimila ad animare l'Olimpico dopo un anno e mezzo di assenza. In caso di gol dei giallorossi esordirà anche la Goal Song Smells like teen spirit dei Nirvana. La formazione dovrebbe essere sulla falsa riga di quella vista contro il Betis, potrebbe esserci qualche minuto a disposizione di Vina.