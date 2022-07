Dove vedere Roma-Nizza alle 20 in Tv e in LIVE streaming

Questa sera la Roma di Josè Mourinho affronta il Nizza, alle ore 20, nell'ultima amichevole di questo ritiro in Algarve. Lo Special One potrà contare su tutti gli effettivi, fatta eccezione per i noti Calafiori e Darboe, entrambi tornati nella Capitale causa infortunio. Tutti gli occhi questa sera saranno puntati su Paulo Dybala. L'argentino potrebbe fare il suo esordio con la maglia giallorossa anche se la via della precauzione, visto anche il quadro clinico della Joya, potrebbe prevalere. La sfida tra la Roma e il Nizza andrà in scena all'Estadio Municipal di Albufeira.