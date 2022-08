Dove vedere Roma-Monza alle 20.45 in Tv e in LIVE streaming

La Roma è pronta a tornare all' Olimpico dopo la sfida vinta contro la Cremonese . I giallorossi affronteranno un'altra neopromossa come il Monza di Stroppa , che dopo tre sconfitte nelle prime tre gare di campionato, è chiamato a tornare a casa con almeno un punto guadagnato. Mourinho dovrà fare a meno degli infortunati Wijnaldum (out fino al 2023), Zaniolo (che tornerà tra due settimane) e il lungodegente Darboe . In tribuna ad assistere al match ci sarà anche Mady Camara , centrocampista arrivato in mattinata nella Capitale con un volo diretto da Atene. Per lui la Roma verserà 1,2 milioni di euro per il prestito oneroso , mentre il diritto di riscatto è fissato a 12 milioni.

Roma-Monza, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Sarà visibile per gli abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. Per gli abbonati a DAZN e a Sky la partita sarà visibile sul proprio televisore anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e sul canale Zona DAZN (numero 214 del satellite). La telecronaca di Roma-Monza su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini affiancato da Alessandro Budel. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.