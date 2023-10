Dove vedere Roma-Monza alle 12.30 in Tv e in LIVE streaming

Tre vittorie consecutive tra campionato e coppa, poi la pausa per le nazionali. La Roma torna a pensare alla Serie A con una sfida complicata all'Olimpico come quella col Monza. Alle 12.30 i giallorossi dovranno avere la meglio di una squadra in forma come quella di Palladino, che non subisce gol da un mese anche se segna poco. Finalmente Mourinho recupererà una pedina fondamentale per la difesa come Diego Llorente, che dovrebbe alla fine giocare titolare. Smalling è tornato in gruppo, ma come annunciato da Mourinho non sarà a disposizione al pari dei vari Sanches, Pellegrini, Dybala, Kumbulla e Abraham. Con lo spagnolo di nuovo al centro della difesa, Cristante può quindi agire di nuovo in mezzo al campo con Paredes e uno tra Bove e Aouar. Per l'attacco Belotti resta avanti per il posto accanto a Lukaku.