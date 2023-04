Dove vedere Roma-Milan in Tv e in LIVE streaming

Alle ore 18 la Roma affronta il Milan. I giallorossi vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta di Bergamo con l'Atalanta. Mourinho non avrà Dybala e Wijnaldum dal 1', ma andranno in panchina. Out per infortunio Smalling e Llorente . Davanti c'è Belotti al posto di Abraham. L’ultimo successo dei giallorossi contro i rossoneri è datato 27 ottobre 2019, Roma-Milan 2-1 di Serie A. Si tratta, inoltre, dell’unico successo giallorosso negli ultimi 10 confronti.

Dove vedere Roma-Milan

La sfida Roma-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 17:30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.