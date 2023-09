Dove vedere Roma-Milan alle 20:45 in Tv e in LIVE streaming

Dopo il pareggio con la Salernitana e la sconfitta di sabato scorso contro il Verona, la Roma di José Mourinho va alla ricerca della prima vittoria in Serie A, contro un Milan rinvigorito dai nuovi acquisti e ancora a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Appuntamento alle ore 20:45, in uno Stadio Olimpico che per l'occasione sarà nuovamente vestito a festa, per quello che sarà l'ennesimo sold out nonostante la forte polemica per i prezzi dei biglietti. L'attesa è tanta, per una piazza che ha voglia di tornare a festeggiare dopo un inizio di campionato più che negativo. Ma anche, e forse soprattutto, per la presentazione ufficiale di Romelu Lukaku, prevista per le 19:30 proprio all'interno delle mura amiche dell'Olimpico. Il belga, alla sua prima convocazione da calciatore della Roma, molto probabilmente non partirà titolare, ma sarà comunque una risorsa utile in caso di necessità a partita in corso.