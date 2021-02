Dove vedere Roma-Milan alle 20.45 in TV e in diretta streaming

Dopo la vittoria in Europa League contro il Braga che ha fatto conquistare alla Roma gli ottavi di finale di Europa League (dove sfiderà lo Shakhtar Donetsk), la squadra di Fonseca torna a concentrarsi sulla Serie A e lo fa con il big match contro il Milan. I giallorossi, quarti in classifica a 44 punti, vogliono approfittare dei passi falsi di Juventus e Lazio per continuare la corsa a un posto Champions. E approfittare magari del momento “no” del Milan, incapace di vincere da quattro partite tra campionato e coppa.

Quando si gioca Roma-Milan

Roma-Milan è in programma domenica 28 febbraio 2021 alle 20.45. L’arbitro sarà Guida, i suoi assistenti Bindoni e Longo, mentre il quarto uomo sarà Piccinini. Al Var designato Irrati, Cecconi all’Avar.

Dove vedere Roma-Milan in TV e in streaming

Roma-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. La gara verrà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251), con il commento di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Sarà possibile seguire la sfida anche sull’app SkyGo o su Now Tv.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.