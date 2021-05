Dove vedere Roma-Manchester United in TV e in LIVE streaming

Tra Roma e United la finalista di Europa League sembra già chiara. La partita che tanto aspettavano i tifosi subito dopo il passaggio del turno contro l’Ajax però sono rimasti delusi dopo la gara d’andata: il 6-2 di Old Trafford...

Tra Roma e United la finalista di Europa League sembra già chiara. La partita che tanto aspettavano i tifosi subito dopo il passaggio del turno contro l'Ajax però sono rimasti delusi dopo la gara d'andata: il 6-2 di Old Trafford mette il discorso qualificazione in cassaforte per la squadra di Manchester . L'annuncio di José Mourinho ha riportato un po' di ottimismo ma intanto c'è una coppa da chiudere dignitosamente.

La semifinale di ritorno di Europa League, Roma-Manchester United, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il match è visibile anche in streaming grazie alle piattaforme Sky Go e Now Tv. La cronaca sarà affidata a Fabio Caressa, affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico. Forzaroma.info fornirà la cronaca testuale sul sito e aggiornamenti costanti sui social.