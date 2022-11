Dove vedere Roma-Ludogorets alle 21 in Tv e LIVE streaming

La Roma non può più sbagliare. Per conquistare i playoff di Europa League, i ragazzi di José Mourinho devono obbligatoriamente battere questa sera il Ludogorets. A supportarli, un Olimpico ancora una volta sold out. Lo Special One si affiderà alla miglior formazione possibile, fatta eccezione per gli infortunati di lungo e nuovo corso, oltre allo squalificato Mancini. Al posto del centrale ex Atalanta ci sarà Vina, favorito su Kumbulla, mentre a centrocampo confermato Camara, con El Shaarawy e Karsdorp sugli esterni. In attacco chance ancora per Abraham.