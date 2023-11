Dove vedere Roma-Lecce alle 18 in Tv e in LIVE streaming

I giallorossi a caccia della vittoria per non perdere ulteriore contatto dal Napoli quarto in classifica

Redazione

La Roma deve rialzarsi dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter, che ha lasciato qualche dubbio sulla prestazione della squadra di Mourinho al netto delle tante assenze. Per i giallorossi si apre una settimana fondamentale per la sua stagione, oggi contro il Lecce poi il ritorno con lo Slavia Praga in Europa League e infine il derby di domenica prossima. Tre match che possono dire tanto visto il ritardo che la Roma ha accumulato in classifica con il Napoli quarto in classifica che ieri è salito a +7. Gli uomini di Mourinho possono oggi scavalcare nuovamente la Lazio prima dello scontro diretto, ma dovranno farlo con qualche assenza. Ancora out Smalling così come Spinazzola, Abraham e Kumbulla. Recuperano finalmente Dybala e Sanches, che però sono ancora a mezzo servizio, soprattutto il portoghese. Dubbi sulla titolarità dell'argentino.

Dove vedere Roma-Lecce — Il match tra Roma e Lecce, undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/24, sarà trasmesso in diretta su Dazn alle ore 18. Per poter vedere la partita sarà necessario avviare l'applicazione della piattaforma streaming sulle Smart Tv abilitate oppure sui dispositivi come pc, smartphone o tablet. Altrimenti sarà possibile utilizzare una console come Playstation e XBOX oppure un dispositivo di trasmissione come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18 di oggi. Su Dazn cronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Alessandro Budel.

