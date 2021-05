Dove vedere Roma-Lazio alle 20:45 in TV e in LIVE streaming

Il derby verrà trasmesso da Dazn. Fonseca con i soliti indisponibili, ma rientra Villar

Ultimo derby alla guida della Roma per Paulo Fonseca, in cerca della prima vittoria in un big match in questo campionato. Resta solo questa occasione al tecnico portoghese, che al termine della gara con lo Spezia, in programma la prossima settimana, lascerà definitivamente la sua panchina nelle mani di José Mourinho. Stracittadina che vale poco per la classifica, anche se il club giallorosso deve difendere la settima posizione dall'assalto del Sassuolo. La Lazio spera ancora nel quarto posto, ma le possibilità dei biancocelesti di raggiungere la Champions rimangono poche.