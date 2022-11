Dove vedere Roma-Lazio alle 18 in Tv e in LIVE streaming

La Roma scende in campo questa sera all'Olimpico, ore 18, per il derby contro la Lazio della tredicesima giornata di Serie A. Dopo la qualificazione ai playoff di Europa League, grazie alla vittoria per 3-1 con il Ludogorets, i giallorossi hanno l'occasione di arrivare al terzo posto in classifica. Mourinho ritrova dal 1' Mancini, che dopo la squalifica in coppa torna in difesa con Smalling e Ibanez. Si rivede la coppia di mediani formata da Cristante e Matic. Dovrebbe toccare ancora ad El Shaarawy sulla fascia sinistra. Sulla trequarti c'è capitan Pellegrini. Davanti è praticamente certa la presenza di Zaniolo, devastante giovedì scorso con un gol e due rigori procurati, al fianco di Abraham.