Dove vedere Roma-Juventus alle 20:45 in Tv e LIVE streaming

La formazione dello Special One deve rialzare la testa in campionato. Il quinto posto in classifica non soddisfa le ambizioni della società e della tifoseria

Redazione

Giallorossi pronti al ritorno in campo dopo la dolorosa sconfitta contro la Cremonese di martedì scorso. Dal possible aggancio al secondo posto, la Roma di José Mourinho è invece scivolata al quinto posto in classifica, a tre punti dalle milanesi e a quattro dalla Lazio. Pellegrini nonostante un attacco influenzale accusato negli ultimi giorni, dovrebbe stringere i denti ed essere della partita. Insieme a lui Paulo Dybala per supportare l'unico attaccante Tammy Abraham. A centrocampo torna in panchina Wijnaldum con Cristante e Matic a presidiare la zona nevralgica del campo. Sulle fasce Karsdorp e Zalewski con Smalling che riprende il posto al centro della difesa.

Dove vedere Roma-Juventus — La partita tra Roma e Juventus sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Sono diverse le modalità per poterla vedere in TV: la prima è collegare il proprio smart tv a internet e accedere all'app della piattaforma, in alternativa ci si può connettere a DAZN tramite console di gioco come Playstation e Xbox o tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Il commento della partita sarà affidato a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. In alternativa sarà possibile seguire il match anche con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.