Dove vedere Roma-Genoa alle 21 in Tv e in LIVE streaming

La Roma riapre la caccia alla decima Coppa Italia , stavolta augurandosi un cammino migliore rispetto agli ultimi anni. Tante delusioni ed eliminazioni cocenti, dal Torino alla Fiorentina passando per lo Spezia (due volte) e il derby. Con Mourinho - uomo di coppa - in panchina, dopo il ko con l'Inter della passata stagione, i tifosi giallorossi sperano di sfatare un tabù che dura ormai da 14 anni, anno dell'ultimo trofeo nazionale. Per farlo, stasera contro il Genoa nell'ottavo di Coppa Italia all'Olimpico, ci sarà verosimilmente un turnover ragionato. Smalling potrebbe riposare a vantaggio di Kumbulla mentre a centrocampo resta il ballottaggio Matic-Cristante con il dubbio su chi li affiancherà. Zalewski, Pellegrini, El Shaarawy e Abraham tutti verso una maglia da titolare, da stabilire in che ruolo.

La partita verrà trasmessa in diretta su 'Mediaset', che detiene i diritti della Coppa Italia Frecciarossa e della Supercoppa Italiana che invece è in programma mercoledì prossimo a Riyad tra Inter e Milan. Roma-Genoa è in palinsesto su Canale 5 dalle ore 20.48 alle 22.57, al netto ovviamente di eventuali tempi supplementari come accaduto già per Inter e Milan. Match quindi visibile in chiaro, oltre ovviamente alla possibilità di guardarlo live sull'app - disponibile per tutti i dispositivi mobili - di Mediaset Infinity, disponibile anche in streaming e dove non c'è bisogno di un abbonamento. Sarà possibile ovviamente anche seguire Roma-Genoa su Forzaroma.info con la diretta live scritta e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin