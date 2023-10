Dove vedere Roma-Frosinone alle 20:45 in Tv e in LIVE streaming

Dopo tre trasferte consecutive tra campionato ed Europa League, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta, la Roma torna tra le mura amiche dell'Olimpico. Per i giallorossi sarà l'ennesimo pieno d'amore, anche se Mourinho ha già messo in conto eventuali fischi o manifestazioni di dissenso per una situazione di classifica pessima. A provare il colpaccio sarà il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco, tra le sorprese migliori di questo inizio di stagione. La Roma dovrà fare a meno di Smalling, Llorente e Renato Sanches ma Mourinho dovrebbe riproporre la difesa a tre con l'innesto di Celik. Ballottaggi sugli esterni mentre a centrocampo resiste il trio Cristante-Paredes-Pellegrini, così come il tandem Dybala-Lukaku.

Dove vedere Roma-Frosinone

Il match tra Roma e Frosinone, settima giornata del campionato di Serie A2023/24, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Per poter vedere la partita sarà necessario avviare l'applicazione della piattaforma streaming sulle Smart Tv abilitate oppure sui dispositivi come pc, smartphone o tablet. Altrimenti sarà possibile utilizzare una console come Playstation e XBOX oppure un dispositivo di trasmissione come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45 di questa sera, con il collegamento per il prepartita dalle ore 20. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni, affiancato per il commento tecnico da Massimo Gobbi.