Dove vedere Roma-Fiorentina ore 20:45 in TV e LIVE streaming

I giallorossi affrontano i viola di Italiano per blindare il quarto posto sfruttando la sconfitta del Napoli contro la Juventus

Redazione

La Roma torna a giocare in campionato dopo una settimana intera di allenamenti. I giallorossi vogliono centrare la quarta vittoria in 5 partite (in mezzo solo il pari nel derby) per blindare il quarto posto staccando il Napoli di 3 punti e avvicinandosi al Milan terzo. Una sifda importante contro la Fiorentina di Italiano che al momento è distante appena un punto dai giallorossi. Mourinho si affida al solito 3-5-2 con la qualità di Dybala e Lukaku in attacco.

Dove vedere Roma-Fiorentina — Roma-Fiorentina, gara valida per la 15ª giornata giornata di campionato e in programma alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma sarà visibile in diretta in chiaro in streaming su Dazn. La telecronaca sarà affidata alle voci di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.