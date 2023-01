Dove vedere Roma-Fiorentina alle 20:45 in TV e LIVE streaming

Dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming

Roma-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in tv bisognerà connettersi con la propria televisione smart all'app della piattaforma o ricorrere a console di gioco come Playstation e Xbox, oppure a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMSVISIONBOX. La telecronaca DAZN della partita è affidata a Edoardo Testoni, coadiuvato da Simone Tiribocchi al commento tecnico. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.