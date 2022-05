Dove vedere Roma-Feyenoord alle 21 in Tv e in LIVE streaming

Giallorossi in campo per giocarsi il trofeo nell'ultimo atto della Conference League

L'appuntamento con la storia è alle 21. La Roma scenderà in campo contro il Feyenoord per portarsi a casa la Conference League dopo un cammino durato 9 mesi. Mourinho ha tutti a disposizione e può puntare sulla migliore formazione possibile con una Spinazzola in più. L'esterno sarà la carta da giocarsi almeno a gara in corso. Ritorna anche Mkhitaryan , recuperato dall'infortunio rimediato in Inghilterra contro il Leicester . La vittoria contro il Torino ha già consegnato ai giallorossi l'accesso alla prossima Europa League, ciò significa che potranno giocare questa finale senza pressioni extra con l'unico obiettivo di scrivere la storia

La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Un'altra possibilità è Sky, che per gli abbonati manderà in diretta l'incontro sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (canale 252). Infine la gara sarà visibile in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.