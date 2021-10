Dove vedere Roma-Empoli in TV e LIVE streaming

I giallorossi in campo all'Olimpico contro i toscani, fischio d'inizio alle 18

Ultimo sforzo per la Roma di Mourinho prima della seconda sosta delle nazionali. Dopo la vittoria con lo Zorya in Conference League, giallorossi tornano in campo in Serie A. Lo Special One si affida al capitano Lorenzo Pellegrini, fresco di rinnovo di contratto ufficiale. Attacco affidato ad Abraham. Zaniolo cerca il primo gol in campionato.