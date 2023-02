Dove vedere Roma-Empoli alle ore 18 in Tv e in LIVE streaming

La Roma torna in campo a tre giorni dalla cocente eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese. Mourinho schiera tutti i titolari contro l’Empoli per tornare a vincere e rimanere aggrappati al treno della Champions. L’Olimpico sarà nuovamente un bagno di folla per la sfida contro l’Empoli in programma alle ore 18. Seconda convocazione di fila per Wijnaldum che difficilmente vedrà il campo oggi. Zaniolo fuori dal progetto tecnico è ancora una volta out