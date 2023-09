Dove vedere Roma-Empoli alle 20:45 in Tv e in LIVE streaming

La squadra di Mourinho ospita i toscani per centrare la prima vittoria in campionato

Redazione

Dopo le tre partite con un punto conquistato in totale, la Roma è a caccia della prima vittoria stagionale che a questo punto diventa praticamente un obbligo. All'Olimpico nel posticipo della quarta giornata contro l'Empoli c'è l'esordio attesissimo della coppia Dybala-Lukaku, che i tifosi non vedono l'ora di ammirare in campo. Nella settimana che segna anche il ritorno al calcio internazionale (giovedì con lo Sheriff), Mourinho dovrà centrare i tre punti e gestire al meglio i calciatori non al top della forma. Davanti ci sarà la squadra di Zanetti, unica squadra a zero punti dopo tre partite. Orfana di Smalling e Pellegrini, la Roma lancia Ndicka e si aspetta tantissimo dalle bocche da fuoco in attacco.

Dove vedere Roma-Empoli — Il match tra Roma ed Empoli, quarta giornata del campionato di Serie A 2023/24, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Per poter vedere la partita sarà necessario ovviame te avviare l'applicazione della piattaforma streaming sulle Smart Tv abilitate oppure sui dispositivi come pc, smartphone o tablet. Altrimenti sarà possibile utilizzare una console come Playstation e XBOX oppure un dispositivo di trasmissione come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45, con il collegamento per il prepartita dalle ore 20. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, affiancato per il commento tecnico da Manuel Pasqual.

