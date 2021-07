Dove vedere Roma-Debrecen in TV e in LIVE streaming

La squadra di Mourinho al Benito Stirpe di Frosinone contro gli ungheresi

Montecatini, Ternana, Triestina e ora Debrecen. Continua il lavoro della nuova Roma di Mourinho , che oggi alle 19 al Benito Stirpe di Frosinone sfida gli ungheresi del Debrecen in amichevole. Gli "ospiti" sono sicuramente più avanti dal punto di vista della preparazione atletica, visto che cominceranno il campionato il 31 luglio contro il Budapest Honved. Una bella occasione per i giallorossi per testare i progressi e per Mourinho per mettere a punto pregi e difetti della squadra a meno di un mese dalle prime partite ufficiali.

L'amichevole Roma-Debrecen si gioca domenica 25 luglio 2021 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Fischio d'inizio alle ore 19:00. In tribuna quattromila spettatori, tutti muniti di green pass o di tampone molecolare negativo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva dall'emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202) con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo con Francesco Modugno a bordocampo. Roma-Debrecen sarà visibile in streaming, per i clienti Sky, su dispositivi come pc, smartphone e tablet, attraverso l'app Sky Go. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita più aggiornamenti sui canali social.