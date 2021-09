Dove vedere Roma-Cska Sofia 21:00 in TV e Live Streaming

Stasera inizia l'esperienza europea dei giallorossi contro il Cska Sofia. Possibile seguire la partita in tv su Sky o su Dazn

Inizia il cammino europeo della Roma in Conference League. Alle 21, con un Olimpico quasi sold out, i giallorossi affronteranno la squadra bulgara nella prima giornata del girone C, in cui sono presenti anche Bodo Glimt e Zorya. Mourinho cercherà di ottenere la sesta vittoria in altrettante gare ufficiali.