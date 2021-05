Dove vedere Roma-Crotone alle 18 in TV e in LIVE streaming

Tutte le informazioni per il match in programma allo stadio Olimpico

La Roma torna in campo in campionato: all'Olimpico arriva il Crotone per il match della 35esima giornata di Serie A. I giallorossi sono stati eliminati giovedì sera dal Manchester United in semifinale di Europa League e ora nelle ultime quattro giornate devono solo provare a conservare il settimo posto ai danni del Sassuolo, ottavo, che sognerebbe la qualificazione in Europa alla Conference League. Alla Roma invece le ultime giornate servono solo per mettersi in mostra davanti a Mourinho, spettatore interessato da Londra.