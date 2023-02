Dove vedere Roma-Cremonese alle 21 in Tv e in LIVE streaming

Questa sera la Roma torna in campo contro la Cremonese per continuare la rincorsa alla decima Coppa Italia. Il match si svolgerà alle 21:00 allo Stadio Olimpico ed è valido per l'accesso alla semifinale dove la vincente incontrerà una tra Fiorentina e Torino. La squadra di Mourinho deve riscattarsi dopo la sconfitta contro il Napoli. Lo Special One non potrà fare affidamento su Spinazzola, fuori a causa di una lesione al flessore della gamba destra. Possibile turnover in avanti con Belotti che scalpita per un posto da titolare. Previsto un turno di riposo anche per Smalling e Matic.