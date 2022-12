Dove vedere Roma-Casa Pia alle 20 in TV e in LIVE streaming

Dopo la deludente prestazione contro il Cadice, la Roma affronta il Casa Pia. Quella contro la squadra quinta in classifica nella Liga portoghese sarà la seconda amichevole delle tre previste durante il ritiro in Portogallo. La preparazione dei giallorossi continua, la ripresa del Campionato è sempre più vicina e la squadra di Mourinho aspetterà il Bologna in casa.