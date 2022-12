Dove vedere Roma-Cadice alle 20 in TV e in LIVE streaming

Dopo i due pareggi maturati nella tournée in Giappone, la Roma è pronta a tornare in campo anche in Portogallo. Questa sera alle 20 la sfida contro il Cadice, formazione spagnola penultima in Liga. Ieri i giallorossi hanno raggiunto Albufeira e questa mattina hanno svolto la prima sessione d'allenamento alla quale ha preso parte anche Andrea Belotti nonostante la lesione muscolare non sia stata del tutto smaltita. Mourinho potrà fare affidamento su quasi tutti i convocati, ad eccezione di Wijnaldum, Tahirovic e Darboe che hanno svolto lavoro differenziato.