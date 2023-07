Dove vedere Roma-Braga alle 21 in Tv e in LIVE streaming

Primo test impegnativo per la Roma di Mourinho che sta preparando la nuova stagione. I giallorossi affronteranno questa sera (ore 21 italiane) allo stadio Municipal di Albufeira il Braga, squadra portoghese che disputerà i preliminari di Champions League e quindi è molto più avanti nella preparazione. C'è molta attesa per vedere all'opera i nuovi acquisti. Mourinho proverà a dare minuti nelle gambe ai suoi. Assente Solbakken per infortunio.