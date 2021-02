Dove vedere Roma-Braga alle 21 in TV e diretta streaming

Dopo il 2-0 ottenuto il terra portoghese, la Roma sfida nuovamente il Braga per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. I giallorossi di Fonseca, attesi anche dalla partita di domenica contro il Milan, non possono però permettersi distrazioni: gli “Arsenalistas” restano una squadra temibile, come dimostra il terzo posto occupato nella classifica della Primeira Liga.

Quando si gioca Roma-Braga

Roma-Braga è in programma giovedì 25 febbraio 2021 alle 21. L’arbitro della partita sarà lo svedese Ekberg, i suoi assistenti Culum e Hallberg, mentre il quarto uomo sarà Beaton. Al Var Attwell e Tierney.

Dove vedere Roma-Braga in TV e in streaming

Roma-Braga sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. La gara verrà trasmessa su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (253), con il commento di Riccardo Gentile e Beppe Bergomi. Sarà possibile seguire la sfida anche sull’app SkyGo o su Now Tv.

Le probabili formazioni di Roma-Braga

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Rolando, Sequeira; Zé Carlos, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Piazon, Horta; Sporar. Allenatore: Carvalhal.