Dove vedere Roma-Bodo/Glimt: Dazn, Sky o TV8? Il match in tv e streaming

I giallorossi tornano in Europa dopo la figuraccia fatta in Norvegia. L'obiettivo è cancellare il 6-1 e tornare davanti in classifica

La partita tra Roma e Bodo/Glimt, in diretta dalle 21, sarà trasmessa in streaming da Dazn e sarà visibile da tutti i suoi abbonati sulle smart tv compatibili con l'app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e in pay per view da Sky sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Forzaroma.info vi terrà aggiornati LIVE attraverso il sito e i canali social Facebook, Twitter e Instagram.