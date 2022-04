Dove vedere Roma-Bodo/Glimt alle 21 in Tv e in LIVE streaming

Giallorossi pronti a dare battaglia davanti ad un Olimpico sold out per accedere alle semifinali di Conference League

La Roma è pronta a scendere in campo contro il Bodo/Glimt per accedere alle semifinali di Conference League. Il punteggio complice il risultato dell'andata, è a favore dei norvegesi che si sono imposti per 2-1, in rimonta, lo scorso 7 aprile. Josè Mourinho potrà contare su tutti i giocatori in rosa, come confermato da lui stesso in conferenza stampa. I ballottaggi riguardano principalmente il reparto difensivo, con Mancini non ancora in perfetta forma dopo la botta al ginocchio destro accusata proprio nella gara d'andata. Al suo posto potrebbe giocare Marash Kumbulla, che però ha sulle spalle il peso della diffida, così come Cristante, Ibanez e Vina.