Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen in Tv e LIVE streaming

I giallorossi in campo per la semifinale di andata di Europa League all'Olimpico: in palio la finale contro Juventus o Siviglia

Redazione

Ci siamo. La Roma arriva a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente, la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen che mette in palio la possibilità di giocarsi una coppa europea ma soprattutto di arrivare alla Champions dalla porta principale. Con una classifica che in campionato è difficoltosa. Come lo è anche la situazione infermeria e la forma fisica di Paulo Dybala, da cui dipende buona parte della formazione. Mourinho è appeso alle sue condizioni e alla chance di schierarlo dall'inizio. Se non ce la dovesse fare pronta la coppia Abraham-Belotti.

Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen — Roma-Bayer Leverkusen sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), con collegamenti prepartita già dalle 20 dai campi. Inoltre, come di consueto, il match sarà visibile anche su Dazn e Sky. Per quanto riguarda la piattaforma streaming telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento di Andrea Stramaccioni. Dalle 20.15 Zona Europa, dalle 21 Roma-Bayer. Su Sky Sport invece il prepartita (e a seguire il live) sarà dalle 20 su Sky Sport Tre (253) mentre dalle 20.55 la diretta del match dell'Olimpico anche su Sky Sport Football (203). Telecronaca di Riccardo Gentile accompagnato da Aldo Serena. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.