Dove vedere Roma-Atalanta alle 18:00 in Tv e in LIVE streaming

Giallorossi in campo contro la formazione di Gasperini. In palio la vetta della classifica in attesa della sfida tra Milan e Napoli

Redazione

La Roma è chiamata a ripetersi dopo il successo in casa dell'Empoli e contro l'Helsinki. La formazione giallorossa sfiderà l'Atalanta, che si presenta alla gara dell'Olimpico dopo il pareggio casalingo con la Cremonese per 1-1. José Mourinho si affida al solito modulo 3-4-2-1, cambiando però qualche interprete. Pellegrini dovrebbe riprendere il posto in mediana in coppia con Matic o Cristante. Davanti torna Abraham dal primo minuto, dopo il riposo in Europa League, alle sue spalle Zaniolo e Dybala.

Dove vedere Roma-Atalanta

Il big match Roma-Atalanta sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram, Facebook e Twitter.