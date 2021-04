Dove vedere Roma-Atalanta 18:30 in TV e in LIVE streaming

Tutte le informazioni per vedere la partita dei giallorossi, impegnati nella trentaduesima giornata di campionato

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Torino nell'ultima giornata di campionato, per Fonseca arriva un big match. Alle 18:30 allo Stadio Olimpico la Roma ospita l'Atalanta, momentaneamente terza in classifica. Con una vittoria, gli uomini di Gasperini scavalcherebbero il Milan portandosi in seconda posizione. Per questo i giallorossi dovranno cambiare rotta: in Serie A, nelle ultime 5 gare, sono arrivate 3 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria.