Dove vedere Roma-Ajax alle 21 in tv e streaming

Una partita che vale una stagione, quella tra Roma e Ajax. I giallorossi, attardati in campionato, cercano gioie e certezze in una campagna europea sin qui condotta al limite della perfezione. All’andata ad Amsterdam sono stati gli uomini di Fonseca a imporsi per 2-1 grazie ai gol di Pellegrini e Ibanez, che hanno rimontato l’iniziale vantaggio di Klaassen. Rispetto alla partita della Johann Crujiff Arena si rivedrà Mkhitaryan, al rientro da titolare dopo più di un mese dall’infortunio al polpaccio.

Getty Images

Quando si gioca Roma-Ajax

Roma-Ajax è in programma giovedì 15 aprile alle ore 21.00. La partita sarà arbitrata dal direttore di gara inglese Taylor. Assistenti Beswick e Nunn; quarto uomo Coote; a completare la squadra britannica al VAR Attwell, con AVAR Tierney.

Dove vedere Roma-Ajax in TV e in streaming

Roma-Ajax (fischio d’inizio alle 21) sarà visibile in diretta su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport sul canale 252. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming attraverso l’app SkyGo o su Now TV. La telecronaca verrà affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. In chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508 HD del digitale terrestre) sarà invece disponibile la visione della Diretta gol con tutte e 4 le partite. Forzaroma.info come di consueto offrirà la cronaca in diretta oltre agli aggiornamenti costanti sui social.

Le probabili formazioni di Roma-Ajax

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; J. Timber, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Tadic, Neres.

All.: ten Hag