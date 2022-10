Dove vedere Real Betis-Roma alle 18:45 in TV e in LIVE streaming

La squadra di Mourinho ospite in Andalusia per restare aggrappata al treno qualificazione in Europa League

Redazione

Dopo la sconfitta interna dell'Olimpico, la Roma vola ospite in casa del Betis per andare a prendersi tre punti che sarebbero fondamentali per le ambizioni di passaggio del turno. Si prospetta un incontro non semplice, dato che la squadra di Pellegrini sta vivendo un ottimo momento di forma tra Liga e cammino europeo. La squadra di Mourinho è reduce dalla vittoria per 2-1 in casa contro il Lecce, mentre il Betis ha pareggiato senza goal in casa del Valladolid. Tante le assenze giallorosse che dovrà gestire lo Special One. Un organico fortemente indebolito anche dalle ultime assenze di Dybala (lesione muscolare al quadricipite della coscia sinistra) e di Zaniolo (squalificato dopo l'espulsione rimediata nella gara d'andata).

Dove vedere Real Betis-Roma

L'incontro si potrà seguire anche in streaming grazie a DAZN e a Sky. Nel primo caso basterà collegarsi all'app della piattaforma da smartphone e tablet o al sito ufficiale da pc fisso. Stessa cosa per Sky, che con Sky Go permette ai propri abbonati la visione del match su dispositivo fisso o mobile. Infine c'è NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione dell'Europa League 2022/23 dopo aver sottoscritto l'abbonamento al pacchetto Sport. A raccontare le azioni del match su DAZN saranno Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, la coppia di telecronisti sarà Massimo Marianella-Lorenzo Minotti. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram, Facebook e Twitter.